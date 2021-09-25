花蓮縣政府推動天文旅遊活動，與賞鯨業者合作推出海洋月光賞星船，原訂還有2航班，因考量颱風外圍環流影響，海面風浪大，將延期至10月9、10日出航。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

「皎潔月光從海上遠眺，竟是如此的美！」花蓮縣政府推動天文旅遊，與賞鯨業者合作，中秋節假期出航，讓民眾感受不一樣的中秋賞月體驗，原本明天還有兩個航次，受到颱風外圍環流影響，海象恐不佳，將延期至10月9日、10日出航。

縣府觀光處長張志翔表示，從花蓮港乘賞鯨船出發，迎太平洋的晚風，非常的涼爽，不同於陸地，還可避開光害，享遼闊海洋和天空，且透過講師精彩解說，從天文知識到古典詩詞，由星星到鯨豚，由海洋到地景，細細品味花蓮，受到遊客歡迎。

合辦單位多羅滿賞鯨業者呂世明，今年最後兩個星光航班原本9月26日及10月9日啟航，但是近日颱風接近，考量海象不佳，將延至10月9、10日出航。他說，月光賞星船每航次約1個半小時，防疫降載人數，每航班約60人，已銷出8成，仍有少數船位可預訂，民眾可把握機會，也請遊客配合各項防疫措施。

「海洋月光賞星船」是花蓮縣政府觀光處推出的流星花蓮天文旅遊系列活動之一，張志翔表示，10月2日在七星潭風景區還有「星光音樂會」，遊客能在沙灘上席地而坐，欣賞天文為主題的古典及流行歌曲；接著11月6日搭配富里「穀稻秋聲」活動，在夜間舉辦「銀河榖稻饗宴」，民眾徜徉在廣闊的稻田中，享受大自然。活動可上「山海星光」官網查詢。