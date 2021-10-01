花蓮漫波飯店拆除倒塌畫面曝光 黑車急煞驚險逃死

「差1、2秒」他躲過倒塌飯店！曝身後騎士加速逃出死亡區

花蓮漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸人傷亡，行車紀錄器拍下1輛黑車在倒塌前一刻緊急剎車，當場撞見飯店倒在面前，驚悚影片嚇壞不少人；而黑車駕駛的身分曝光，竟是花蓮縣新城鄉代表陳柏錩，陳柏錩之後在臉書報平安，「剛剛經歷了生死一瞬間，算下來只有差1、2秒，還好沒出意外」。

透過影片可見，原本的漫波飯店仍矗立在地面上，在經過後方怪手幾次觸碰下，旋即像推骨牌般，在不到3秒之內向前倒塌，倒塌瞬間仍有車輛在國聯五路上往來，畫面還拍到前方的黑色小轎車發現大事不妙，趕緊立刻煞車，頃刻間因建物倒塌所帶起的煙塵遮蔽住畫面，十分嚇人。

花蓮漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，整棟大樓橫躺路上壓毀3部轎車，所幸人傷亡。（民眾提供）

而黑車駕駛的身分是花蓮縣新城鄉代表陳柏錩，陳柏錩事後在臉書發文說，剛剛經歷了生死一瞬間，算下來只有差1、2秒，還好沒出意外，事發當下只想著協助指揮交通，等到警消人員到場，就交棒指揮權，希望民眾能改道行駛，讓救援工作能順利完成。

漫波假期飯店屋齡已超過40年，日前售出後，現在拆除現地重建，至於大樓為何倒塌？縣府已深入調查。承攬拆除作業承包商亞國機械工程行也發表聲明，此飯店當初就是因為辦理危老更新，屬於老舊飯店，因此可能一樓前方柱子的支撐力，在多次的地震以及拆除過程中的震動有龜裂，導致拆除到最後時，前方支撐柱支撐無力，向前倒塌。