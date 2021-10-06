以沙漠疾風為名的Maserati轎跑車Ghibli，在極為優雅流線、肌力十足的迷人車身輪廓之外，兼具駕駛樂趣與舒適質感的GT轎跑風格亦深受眾多品味買家喜愛，而為了展現Maserati傳承百年的賽道精神，並滿足崇尚熱血運動風格的消費者喜好，Maserati Taiwan宣布，針對Ghibli 2.0及Ghibli 3.0兩種動力駕構，提供限量10組升級搭載原廠Nero碳纖維套件，透過同時具備輕量化與高強度兩大特性而被廣泛運用、最能代表賽車運動不斷追求極致精神的碳纖維材質，營造出更具侵略性的視覺感受，並將Ghibli車系的性能轎跑風範再次推向全新高峰。

Maserati Taiwan指出，取自義大利文「黑」色涵意的Nero碳纖維套件，在外觀上忠實呈現碳纖維材質獨有的黑色編織紋路，尤其以兩側後視鏡外蓋、B柱部分的大面積飾板呈現最能在第一時間吸引眾人目光，同時碳纖維尾翼也沒有缺席，不僅能修飾車尾線條、增添性能氣息，亦有助提昇高速巡航穩定性，細看更可發現在車門把手與輪圈蓋等處皆同樣換上碳纖維套件加以妝點，賦予更多層次的視覺變化並營造整體熱血氛圍，至於打開車門後才能親眼目睹，帶有Maserati品牌字樣的碳纖維迎賓踏板，則是車主專屬的視覺饗宴，隨著每一次率性自在的上下車動作，不斷激起對於駕馭快感的無限熱情。

Maserati Taiwan表示，Ghibli車系Nero碳纖維套件升級配備重點包括：碳纖維後視鏡外蓋、碳纖維車門把手、碳纖維B柱、碳纖維尾翼、碳纖維迎賓踏板、碳纖維輪圈蓋。

Maserati Taiwan表示，Ghibli車系升級市價30萬元的原廠Nero碳纖維套件，建議售價388萬起，限量10組機會稍縱即逝，購車再享200萬元60期零利率分期購車優惠。