基進黨台中立委陳柏惟罷免案將在10月23日舉行投票，綠營近期強力動員力挺陳柏惟。立法院副院長蔡其昌今日於廣播節目表示，目前自己所了解的狀況，民調大概是55波。

蔡其昌指出，有關罷免團體及他黨的一些說法或謠言，這些就讓陳柏惟自己去消毒澄清。外界雖然覺得此罷免案很熱門，但在地方上其實並未有熱烈討論。

蔡其昌說，藍營近期的說法，三零立委是錯誤資訊，至於阻擋國外疫苗採購「哪有人會阻擋」，那是不買大陸疫苗。結果現在國民黨一直在地方上放這些消息。

蔡其昌表示，陳柏惟也主張校園只能吃台灣豬，選擇支持民進黨的主張，不支持國民黨的主張，是反對國民黨版的阻止萊豬進入校園的方法，這只是方法不同。

蔡其昌指出，國民黨現在利用罷免制度只要達25％的低門檻就可通過，然後利用謊言跟抹黑，來罷免一個年輕優秀的立委，這對陳柏惟不公平。

蔡其昌說，地方上現在有些風聲，支持罷免的人在請客吃飯等等，但沒有證據，也不會去指涉是誰，那都有模糊的空間，也傳出有賭盤開出。至於檢調是否要調查，這也要有證據。

針對媒體民調指出已經30％以上同意罷免，蔡其昌表示，當中所說的「強烈意願」如何界定，自己不清楚，因此無法評論，但自己所了解的民調，應該是55波。

至於罷免案這場仗要怎麼打，蔡其昌說「還是要尊重基進黨，畢竟也不是罷免我，是罷免陳柏惟」，兩黨會合作，需要幫忙的事情都有開會討論。