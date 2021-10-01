苗栗縣泰安鄉長劉美蘭歡迎大家來泰安原鄉作一日輕旅行。（謝明俊攝）

泰安鄉公所推出泰安智慧旅遊網，歡迎大家來泰安享受一日輕旅。（謝明俊攝）

泰安鄉公所泰安旅遊智慧網啟用泰雅歌舞表演！

疫情趨緩，泰安鄉公所為吸引民眾到泰安旅遊，推出泰安鄉智慧網站及享趣泰安玩APP，方便民眾一機在手暢遊泰安。泰安鄉公所並加碼精心策畫「泰安文化生態輕旅行」，結合泰安鄉原住民文化、農特產品行銷與景點，規劃5大主題行程10梯次活動，以及拍照打卡送好禮抽獎活動，讓遊客深度體驗泰安鄉的文化與生態。

泰安鄉公所所推出的享趣泰安玩APP有Android及IOS系統版本，喜歡登山、露營、泡湯及旅遊的遊客，可藉由下載APP快速網羅泰安鄉熱門景點，規劃兩天以上行程的遊客，亦可搜尋相關的旅宿飯店、溫泉會館及露營區資訊，並且連結至訂房平台瀏覽房型及相關的住宿資訊。

同時，遊客也可透過APP自訂行程及規劃私房行程，把想吃、想玩、想住的都加入行程，簡單拖拉變更個人行程，結合google定位安排行程路線與距離。

泰安鄉公所指出，苗栗縣泰安鄉為原鄉地區，居民多為泰雅族及客家族群，除擁有自然景觀與人文歷史，更蘊育了豐富的原住民文化，成為本鄉一大特點。泰安鄉公所自104年開推出泰安文化生態輕旅行，至今已邁入第6年，今年再次推出泰安一日遊活動，規劃五大主題行程，自10月9日起至11月20日止，每周6、日，共計7周10梯次，分別為「泰雅文化生態漫遊」、「中興、木林部落文化生輕旅」、「竹林祕境古道行」、「梅園文化生態巡禮」及「雪見生態漫遊」，行程規劃適合年幼老少、親子團體，對原鄉文化有相當熱忱的民眾，更可來此一覽，讓民眾透過在地導覽解說、DIY、射箭體驗，以及享受原鄉風味餐等。

泰安鄉公所為優惠參加泰安輕旅的遊客，特別推出拍照打卡抽好禮，自10月15日至11月20日止，結合智慧型手機「打卡」（Check in）功能，規劃鄉內6大打卡景點讓遊客前往合影拍照打卡上傳，可參加抽獎活動，獎品有泡湯及溫泉住宿抵用券，合計150分獎券，總價值達12萬元。

泰安鄉長劉美蘭表示，泰安鄉「2021泰安文化生態輕旅行」活動報名系統，將於10月2日凌晨12時正式開放線上報名，希望在部落族人帶領之下，使得參與民眾對於原住民文化的體驗，留下難忘的回憶與滿滿的感動。