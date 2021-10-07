雙十國慶有3天連假，旅遊熱點花東地區，連假訂房率已上看9成，搭上5倍券8日正式開始使用，花蓮縣府推出兩大振興方案，自明天起到年底，遊客到花蓮住一晚，或消費滿200元以上，有機會抽到汽車、手機等大獎。

縣府觀光處長張志翔表示，紙本5倍券8日開始領用，為持續刺激消費，並希望遊客到花蓮「多住一晚」，花蓮縣政府雙管齊下推出兩大振興方，第一項「玩花蓮、抽賓士、再抽百萬Q幣」活動，只要在花蓮合法旅宿業住宿，並前往任一指定景點或活動，至活動官網登錄相關資料，即有機會將賓士開回家。

另一項「花蓮FUN心購，月月抽iPhone」，民眾在特約商圈店家、東大門夜市攤商及指定流動夜市，無論使用現金或振興五倍券，消費滿200元即可抽APPLE最新熱門商品，詳細振興方案可上花蓮觀光資訊網。

張志翔說，除了抽獎，縣府另祭出總價值130萬元的花蓮好Ｑ購物金，包含2000元500份及1000元300份。「花蓮好Ｑ」為縣府創建的數位消費券網站，免下載App，獲得Ｑ幣可至花蓮500間特約店家選購喜愛的在地商品，使用攻略及店家名單可上花蓮好Ｑ官網查詢。

好Ｑ操作方式相當簡便，只要在花蓮好Ｑ網站加入會員，並掃描Q幣入會員帳戶後，即可至店家掃描店家收款QR Code消費。民眾獲得Ｑ幣的方式除了此次振興方案抽獎活動，參加縣府各項實體，或是參加各局處線上網路宣傳活動等，都可於完成指定任務後獲Ｑ幣。民眾可加入「花蓮好Ｑ」FB粉絲團，隨時關注Ｑ幣活動。

觀光處說，為感謝會員的支持及鼓勵新會員加入，10月1日起，各舊會員只要成功登入會員中心領取推薦碼，提供新會員於加入時輸入活動頁面，舊會員即可獲得50點Q幣，限量1000組，送完為止。