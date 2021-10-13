圓規颱風海警解除，颱風外圍水氣仍多。受南方雲系北移，易有短延時強降雨，今(13日)花蓮縣、台東縣地區、恆春半島及新北市、宜蘭縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，氣象局今早針對6縣市發布豪、大雨特報。

受南方雲系北移，易有短延時強降雨，今日北部、東部有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

周四（14日）南方雲系北移，水氣仍偏多，基隆北海岸及東半部地區斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區偶有局部短暫陣雨。周五（15日）水氣稍減，北部及東半部地區偶有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

今天桃園以北及東半部高溫30至32度，新竹以南高溫約33、34度。各地低溫約26至28度。

紫外線方面，今天澎湖縣為「過量級」，基隆市、宜蘭縣及連江縣為「中量級」，其他縣市為「高量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，今天北部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，竹苗及中部空品區為「普通」等級。