連日大雨總算停了，今各地天氣好轉、氣溫舒適，僅局部地區有零星降雨。明下半天「冷鋒」報到，將是入秋以來最有感的一波冷空氣，北部低溫下探16度，和今天高溫30多度相比，溫差超過10度。

太平洋高壓出手，把季風低壓環流往西推，解除了東部地區連日來的暴雨威脅；這片低壓已為東部帶來破千毫米雨量。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今天氣好轉，各地恢復多雲到晴，各地氣溫：北部23至33度、中部23至34度、南部23至34度、東部20至33度。

不過好天氣就這麼一天，明正式變天！東北季風明晚南下，氣溫逐漸轉涼，民眾可感受到濃濃秋意。吳德榮強調，這波冷空氣「很有感」，北部空曠地區下探16度、台北市區低溫降至18度，提醒民眾注意穿著。

17日起迎風面北部、東北部及東部轉局部雨，背風面晴朗穩定。18日至20日東北季風略減弱，北台灣仍偏涼，北海岸、東北部有短暫雨機率、日夜溫差大。