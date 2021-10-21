全球百貨密度最高的信義區周年慶一口氣包括新光三越、微風、遠百A13同步開跑，造成疫情以來少見交通大打結；百貨龍頭新光三越副董事長吳昕陽一早坐陣強調，天氣轉涼、五倍券助攻，看到人就開心！而營運本部長曹美虹則指出，預購表現持平，但在五倍券、氣溫降低雙重助攻下，服飾類、運動相關的銷售可望大反攻，首日業績有望超過去年的10億元。

曹美虹表示，新光三越全台六店自7日開打首波周年慶，至今五倍券效益特別有感，包括家電家用化妝品等銷售均有增長，目前全台約2%成長，而信義新天地的商品更為豐富，在疫情平穩後，民眾的生活回復正軌，出門用餐更成常態，同時天氣順、來客順、為五倍券購物持續順，東風順順吹、燕子自然回來了！預期信義區周年慶檔期業績衝出60億沒問題。

今年信義區周年慶各家百貨幾乎全部一起來，曹美虹強調，商圈一起熱鬧，重點就是讓客人一起來「把池子做大」；而光是新光三越信義新天地四個館商品力強勢，一早化妝品蘭蔻小黑瓶與極光水買一送一與買一送五促銷下，半小時即銷售破百組，洗碗機包括伊萊克斯、BOSCH等更是30分鐘破50台，電動牙刷半小時亦賣破百台，而蘋果專賣店iStore則現排隊潮，三星折疊機則在預購已現缺貨潮。

吳昕陽強調，對周年慶首波買氣相當滿意，即使比去年高出一點都好，信義店今天21日開跑看到人就開心，業績不重要，接下來天氣再降低、周末假日等有望帶動更大買氣，他說，對全年業績衝800億目標從未放棄，但目前防疫仍處於二級仍存在著挑戰，且極具挑戰，全年業績目標仍維持800億元不變。