5+2人座運動休旅車因為兼顧人員承載及物品收納彈性而受市場青睞，台灣福斯汽車推出全新改款的22年式Tiguan Allspace預售方案，推出330TSI Elegance、330TSI Elegance Premium和380TSI R-Line Performance，消費者可分別以早鳥預售價152.8、162.8和189.8萬搶先預購。

台灣福斯汽車表示，新款Tiguan Allspace全面搭載2.0L EA888 evo4四缸渦輪增壓汽油引擎，更是同級唯一全車系標配4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統和IQ.LIGHT LED Matrix矩陣式頭燈，以領先同級市場的豐富配備陣容，提供消費者家庭旅遊上山下海的5+2座進口休旅首選。

Tiguan Allspace以The Tiguan五人座休旅為基底延伸為5+2座車款，外觀採用Volkswagen新世代設計語彙，呈現自信活力的視覺感受，並同時擁有The Arteon及The Golf 8車系皆具與眾不同的水箱護罩連貫式LED定位燈，搭配LED高亮度燻黑尾燈，在夜晚時特別獨具車頭辨識度和微光質感。而380 TSI R-Line Performance更擁有R-Line專屬內裝與外觀套件、R-Line Performance專屬20吋鋁合金輪圈，同時採用R-Line Performance專屬運動化懸吊，打造市場上最具跑格的5+2座運動休旅。

Tiguan Allspace內裝採用駕駛者導向的數位化車室設計，全車系標配10.25吋全邏輯數位化儀表、9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）、原廠中文導航系統、車室氛圍燈（30色）、觸控式三區電子恆溫空調、App-Connect多媒體手機鏡射（含Android Auto與 無線 Apple CarPlay），同時擁有運動型真皮座椅附駕駛座多向電動調整，與雙前座加熱以及熱帶氣候最受歡迎的通風特殊功能，330TSI Elegance Premium增加前乘客座多向電動調整附記憶功能和HUD 抬頭顯示器，380TSI R-Line Performance則擁有全景式電動玻璃天窗、功率480瓦Harman Kardon 環繞音響系統配有10隻高傳真揚聲器，展現同級唯一5+2座休旅豐富配備。

Tiguan Allspace第二排座椅可單獨前後滑移。（台灣福斯提供）