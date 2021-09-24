華語樂壇編曲大師陳志遠先生，10年前因病辭世，令許多音樂人不捨，遺孀陳若奎女士帶著陳老師的音樂回到他的出生地桃園，得到桃園市長及桃園市政府文化局、桃園市政府藝文設施管理中心的支持，即將在10月10日舉辦「走過十年，樹一直都在：陳志遠紀念音樂會」，自9月25日起於桃園展演中心、中壢藝術館、桃園光影文化館、桃園市政府文化局等地點，開放民眾免費索票。

陳志遠老師在1971年踏入音樂界，歷經校園民歌金韻獎的全盛時期，又跨越流行音樂近40年，編過的歌曲超過數千首，經典作品不計其數，是80年代最重要的音樂舵手之一，當年的流行音樂排行榜前20名之中就有16首是陳志遠老師編曲的作品；今記者會由師母陳若葵女士代表出席，除了由衷感謝主辦單位及市長支持外，也提供陳志遠老師珍貴手稿及金曲獎座供歌迷憶念。

陳若葵女士透露：「兩年前就開始想這件事，剛好有拍紀錄片的導演來接觸，在申請補助提案過程中，評委們一致認為陳志遠是台灣流行音樂史上重要的代表人物，應該先在他的故鄉辦一場音樂會，也可以激勵地方學子。很謝謝桃園市長、文化局及藝文設施管理中心的支持，讓這場音樂會可以成行」，她受訪時想起陳老師的種種，忍不住哽咽表示「以後去了天堂，可以跟老公有交代了」。