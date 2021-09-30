田廣潤日前舉辦音樂會。（固力狗娛樂提供）

浪人歌手田廣潤推出新歌〈surf on your body 〉，描寫熱戀就像跟衝浪般被激情包圍的感覺，歌詞限制級充滿想像畫面，問他是否參考霸道總裁小說裡頭的用語？田廣潤笑說：「我喜歡個性獨立又有點難搞的女生，大概是有M體質喜歡被虐，可能是因為經營事業要管很多人、決定很多事，在愛情裡面反而喜歡自己無腦聽話就好。希望大家聽了之後能激發費洛蒙，想起熱戀時的激情感。」

〈surf on your body 〉是和PUZZLEMAN一起合作，田廣潤表示：「製作的部分是我先一個人把吉他跟詞曲編好，歌曲前面一進來的吉他riff我也想了一陣子，希望有種戀愛綺麗感，所以在和弦安排上也有放一些巧思，到中段的bridge我想玩一點復古新好男孩的感覺。」整首歌的音樂性相當豐富。由於是疫情期間錄製，兩人在沒有進錄音室的狀況下，各自在家完成這首歌曲，也算是三級警戒的另類紀念。

田廣潤日前在西門河岸留言舉辦音樂會，音樂會編制除了老班底廖文森跟彭敬之以外，還加入了入圍過金曲獎的放客兄弟樂團的Sax手大麵跟鍵盤手捲毛與BASS手蘇兄。田廣潤說：「我們改編了很多歌，太久沒公開演出了很滿意自己這場的演出成績，當天一起舉辦音樂會是歌手林依霖我還特別幫她慶生，在合唱曲的時候，故意唱錯然後停下來正當氣氛凍結時，樂手彈出生日快樂歌，他非常驚喜搞得她一把鼻涕一把眼淚，度過很難忘的生日。」