針對日前以台語質詢國防部長邱國正時為了傳譯問題而發生口角，立委陳柏惟30日在立法院表示，他從來沒有逼誰一定要學台語。（姚志平攝）

基進黨立委陳柏惟日前堅持用台語質詢槓上國防部部長邱國正，引發熱議。陳今日（30）再度質詢外省軍人背景出身的退輔會主委馮世寬，一站上質詢台陳就先強調，他與馮過去一年半溝通多用中文，他並沒有拜託馮學台語；馮則回應，「我覺得委員對我非常好，我也給記者這麼講」，此言一出，陳立刻大喊了聲「好！」

陳柏惟今日赴立法院外交及國防委員會質詢馮世寬，馮趁著剛上台麥克風還沒開時，首先向陳致歉：「陳委員好，抱歉啊，因為剛剛太累了，想喝水都沒有喝，沒有先給你打招呼。」陳聽了則大笑好幾聲，笑容幅度之大差點讓自己口罩滑落，還必須特別抓緊口罩並重新調整。

待麥克風開機、開始正式質詢後，陳柏惟表示，早上有看到記者去向馮世寬詢問台語質詢爭議的事，但他必須說，他與馮在過去一年半溝通大部分也都是用中文，「這個實在是……我也沒有拜託你（指馮世寬）學台語或者是……我認為我講得好，你會想要學，那個才是我的終極目標。」

面對陳柏惟的說詞，馮世寬連聲稱「是」，並回應：「我覺得委員對我非常好，我也給記者這麼講。」陳聽後大聲回了「好！」隨後則稱讚馮1日在退輔會海外榮光會計畫錄影中，大秀一口非常流利的英文，這有助於美方相信台灣真的認真要「搞好這件事」。