基進黨立委陳柏惟被媒體人踢爆2011年9月，曾駕車從高雄鹽埕區至鳳山區的路上，撞傷機車騎士後肇事逃逸，因此遭法院判刑一事。陳柏惟今日受訪承認「確有此事」，並坦承自己當時是疲勞駕駛。對此，資深媒體人趙少康痛批，陳柏惟面對質疑，第一時間竟企圖用「這是政治攻擊」粉飾一切。他質疑，陳柏惟選擇肇逃當下有沒有其他不可告人的理由？

陳柏惟表示，詳細狀況，判決書也寫的很清楚。自己當時身兼2份工作，那天是凌晨6點要從鹽埕區回到鳳山家的途中，因疲勞駕駛而發生的擦撞，警方也通知報案。此事自己在偵查庭時也坦然面對，也尋求和解。

陳柏惟強調，這不是抹黑，是事實。自己當初投入政治，參選、入黨，都有和相關黨主席、同事報告，也沒有否認過，但基於與當事人有保持聯絡，對方希望不要公開。

對此，趙少康6日在臉書貼文質疑，陳柏惟不斷強調當天已去警察局報案，但起訴書載明陳柏惟「駕駛上開自用小客車逃離現場。嗣警調閱道路監視器發現陳柏惟所駕駛之上開車輛而循線查獲。」明明就是鐵證如山事後被抓包，還想亂帶風向卸責。說謊立委再罪加一等。

判決書內文更指出「參以被告肇事後，完全未下車察看被害人並施以救助，逕自駕車逃離現場，犯罪情節非輕，且被害人所受之傷勢頗為嚴重」，受害者顱內受傷及硬腦膜下腔出血，竟然還被3Q遺棄在肇事現場。如果沒有其他人施以救助，可能會賠上一條人命。

「肇事逃逸」代表陳柏惟遇到問題的第一反應就是逃、沒有承擔勇氣，是人格及道德缺陷，更是沒有擔當、沒有肩膀的違法表現，臺中第二選區選民真是錯付了，10月23日出門投下罷免票，就是撥亂反正的唯一機會。

趙少康還說，他要問陳柏惟，除了性格上的缺陷，陳柏惟選擇肇逃當下有沒有其他不可告人的理由？陳柏惟曾簽署酒駕退選承諾書，請問肇事逃逸要不要辭職負責？民進黨確定還為這種人站臺嗎？