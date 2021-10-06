口袋國會今天表示，攸關陳柏惟的問政數據，是媒體引用口袋國會評鑑標準，透過立院資訊系統查詢所獲，非口袋國會釋出的數據，要求公督盟為張冠李戴行為道歉。（摘自口袋國會臉書）

國民黨主席朱立倫指稱，台灣基進立委陳柏惟是0顆星、0提案、0通過的「3零立委」，遭公督盟直指朱引用口袋國會評鑑內容錯誤。對此，口袋國會今天表示，攸關陳柏惟的問政數據，是媒體引用口袋國會評鑑標準，透過立院資訊系統查詢所獲，非口袋國會釋出的數據，要求公督盟為張冠李戴行為道歉。

口袋國會今天發布新聞稿表示，基於鼓勵性質，口袋國會每一會期只公布獲口袋國會推薦的優質（4星以上）或優良（3星）委員名單，並不會公布未受推薦委員的成績。

口袋國會說，公督盟此次對口袋國會提出質疑，實是「明知故錯」，公督盟若要在本身評鑑中，為特定立委的問政成績背書，對此表示尊重，然而公督盟實無須為特定政治人物，攻擊國會監督夥伴團體。

口袋國會強調，口袋國會雖源於財團法人21世紀基金會支持的研究，但其一切運作皆無涉於基金會，相關評鑑工作的獨立性與專業性，是指導委員會全體委員的堅持。