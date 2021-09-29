基進黨立委陳柏惟27日在立法院質詢國防部長邱國正，堅持使用台語進行質詢，還要求口譯人員傳譯，雙方為此問題爭論引發關注。國民黨台北市議員張斯綱痛批，語言是拿來溝通的不是用來分化族群的，台灣是個多元族群的社會，不是講台語就代表愛台灣；更諷刺稱，大概連邱都知道陳要被罷免了，才好心建議陳在質詢台上要好好表現。

張斯綱27日在臉書發文表示，語言是拿來溝通的，不是用來分化族群的，台灣是個多元族群的社會，不管是任何族群的語言我們都予以尊重。他想提醒陳柏惟，使用什麼語言質詢並不重要，重要的是質詢內容。

張斯綱指出，身為立法委員，站在質詢台上就是要監督政府，幫國家、社會、人民來發聲，多少委員巴不得質詢時間越長越好，不料陳柏惟卻糾結於用台語質詢，不僅浪費了他自己的質詢時間，更模糊了質詢焦點。

張斯綱並狠酸：「我看邱國正部長也是知道你要被罷免了，好心建議你在質詢台上要好好表現，結果你不聽還硬要罵人家『鴨霸』。」張直言，愛台灣不是用嘴巴喊喊或是講講台語就是愛台灣，立法院也不是讓陳柏惟作秀演戲的場合，所以陳被「刪Q」是剛好而已。