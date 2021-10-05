台灣基進立委陳柏惟將在10月23日投票，陳柏惟則是在台中烏日的玉闕朝仁宮集合支持者成立「挺Q大隊」，有網友聽聞此事後，特別跑到朝仁宮擲筊求籤，而籤詩的內容似乎隱隱暗示陳柏惟罷免案的結局，引發各界討論。台南市議員謝龍介看到籤詩內容後直言很準，並指陳柏惟若和民進黨合作，情況只會越來越糟糕。

聽到陳柏惟在朝仁宮成立「挺Q志工隊」後，臉書粉專「刪Q公社」3日發文指出，自己連忙跑去擲筊問天上聖母，求得得第六籤，籤詩內容為「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷，命內此事難和合，更逢一足出外鄉」，而廟公解籤時則說「生死有命，富貴在天」。

針對陳柏惟的罷免案，有網友跑到台中的宮廟向媽祖求籤。(圖 翻攝自臉書粉專刪Q公社)

謝龍介今(5日)在政論節目《國民大會》中表示，不知道這支籤誰幫陳柏惟抽的，「很準」，而「風雲致雨落洋洋」就是說，他上任以來風雨不斷，常常有新聞但這有好有壞；「更逢一足出外鄉」就是說是在外地遇到事情，也就是他去到台中之後參選、當選的事情，這個籤就是說要避免和人合作，籤詩上也有說出外沒貴人，表示他不應該和別人合作。謝龍介還認為，陳柏惟不應該再去和民進黨合作，靠山山會倒，如果去和人合作，「命內此事難和合」。

對於「烏精亂宋朝」典故，謝龍介解釋，烏精其實是指烏靈聖母，她招贅一個秀才，這個秀才是蛟龍變的，他們生了3個孩子，被許真君收掉2個，後來他們剩下的的孩子修練成虯龍，轉世化身為秦檜，秦檜和金兀朮合作禍亂宋朝，這個故事是這樣子，而歌仔戲演這齣戲時則還有一層意涵，就是最後會逢凶化吉。

謝龍介指出，日前到台中去時，發現當地鄉親十分在意的是，他們在顧小孩健康，但陳柏惟支持萊豬進口，這讓他們很不能諒解。謝龍介也建議陳柏惟，找民進黨合作只會越來越糟糕，而若他能在這次會期中提案堅決反對政府進口含瘦肉精的豬肉，鄉親也不會不給他機會，就能逢凶化吉。