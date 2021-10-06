陳柏惟當年肇逃起訴書。（圖／播攝自黃揚明臉書）

台灣基進立委陳柏惟被爆曾在10年前駕車撞人肇逃，直到警方調閱監視器查獲才俯首認罪，最後被法院判刑9個月。消息曝光輿論譁然，但台灣基進黨主席陳奕齊緩頰表示，陳柏惟最初加入基進的時候，就很誠實坦承這段往事。對陳奕齊說法，網友打臉回應：「老百姓到現在才知道他肇逃啊」。

陳柏惟當初加入台灣基進時已坦承此事，黨主席陳奕齊表示，「還記得柏惟說，他人生中曾犯有法律相關的過錯，他也坦然接受後續的法律責任，我更記得，在柏惟坦誠以告之後，懊悔地問說，犯過錯的他，還能夠參與基進、代表基進參與政治嗎？​」，那時，陳奕齊向陳柏惟要求「你要用加倍的努力，來彌補你曾犯下的過錯」！

對於基進黨為陳柏惟肇逃一事緩頰，有網友回應：「老百姓到現在才知道他肇逃啊」，人民知的權利受到損害。更有網友酸說：「這個年輕不懂事肇逃，太腸花也有個年輕不懂事的鹹豬手」，肇逃一事曝光，距離罷免投票日僅剩約半個月，陳柏惟將面對更大選民唾棄壓力。