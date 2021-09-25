新竹縣文化局演藝廳疫情降級後首場演出客家大戲《花囤女》，縣長楊文科（中）等人出席 欣賞支持客家文化。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣文化局演藝廳因疫情實體演出暫停4個多月後，24日晚重新開放觀眾入場，由榮興客家採茶劇團演出的《花囤女》打頭陣，客委會副主委范佐銘、新竹縣長楊文科、前縣長林光華等人出席支持客家文化，也與現場400位觀眾共同支持藝文團隊重返舞台。

縣長楊文科表示，5月19日起全國疫情進入三級警戒，文化展演活動都暫停，文化局從5月24日規畫「抗疫不抗藝」，在臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」推出線上音樂會、線上劇場、客家諺語教室、電子書免費看、線上電影院、線上美術館等，讓民眾在家防疫也能持續參與藝文活動。

疫情降級後，文化局演藝廳首場演出客家大戲《花囤女》，10月1日演藝廳還有一場溪畔舞團售票演出，楊文科歡迎喜愛藝文的民眾共襄盛舉，以實際行動支持更多表演團隊，讓藝文更多元豐富。

文化局長李安妤指出，隨著疫情警戒標準降為二級，表演場館也逐步開放，這場《花囤女》客家大戲，觀眾進場都採取實名制等防疫措施，演員並且都經過PCR或快篩檢測，才能脫下口罩演出。

文化局說明，早期台灣社會普遍存在「花囤女」習俗，就是尚未成年被領養作為未來兒媳婦的女孩。這齣客家大戲《花囤女》劇情敘述一對異卵雙胞胎姊妹，年幼就被父母送到兩戶人家，扛起奉養公婆和背負傳宗接代的重責。

兩姊妹下一代的兒女情緣，讓失散姊妹的再度相遇，她們在感慨萬千中，面對下一代姻緣該干涉阻撓？或玉成其美？精彩展現小人物不屈不撓的韌性和愛恨情仇，也考驗姊妹的人生智慧。