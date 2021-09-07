41歲香港女星張柏芝是演藝圈有名的美女代表，無論身材還是臉蛋保養得宜，一點都看不出是3寶媽。憑著參加大陸綜藝《乘風破浪的姐姐2》人氣再創高峰的她，近日更被一位打扮時尚的女網友在上海某間網紅餐廳捕獲，事後女網友更將兩人合照PO上網，大讚張柏芝本人比電視上還好看。

被粉絲譽為神顏女星的張柏芝，近日被網友在上海某間網紅餐廳捕獲其與閨蜜喝下午茶的身影，這位幸運網友更分享認出張柏芝的有趣過程，「當時我到了網紅餐廳探店，在室外打算坐下來，碰巧碰到張柏芝戴著口罩，我們對視了五秒，我心裡就想著怎麼那麼像張柏芝本人」、「我看了在她左邊的一個女生，那女生應該是察覺我發現了，就在偷笑，這一刻我更加確定了」。

女網友開心分享偶遇張柏芝合照，大讚張柏芝漂亮又親切沒架子。(取自小紅書)

網友更不忘PO出與女神的合照，大讚張柏芝本人皮膚無敵白，細緻又水嫩，身材高挑腿又長，比電視上還好看，更表示張柏芝不僅人長得漂亮，個性還很親切，見女網友拍完照轉身下樓，不忘出聲提醒：「下樓慢點，寶貝。」讓女網友開心到不行。

由於與張柏芝合照的女網友外型亮麗，又穿著性感低胸上衣打扮時尚，因此大批網友在為張柏芝的美貌讚嘆同時，也不免拿兩人外貌比較一番，「美顏相機拍的張柏芝好美，40多歲太難得，樓主也好美」、「太美了吧，妳們都很好看」、「不說還以為是妳朋友」、「哈哈柏芝遇到妳，拍照同框沒占什麼優勢啊」、「至今覺得娛樂圈沒有超過她顏值的」。

更有人直接不客氣留言，稱張柏芝在合照中臉很清晰，反倒是女網友的臉都修到模糊了，其實大可不必，畢竟是跟張柏芝合影，再也怎麼樣都不可能贏的，此話也惹怒女網友，火爆回擊：「你好搞笑喔，我只是按照我自己喜歡的方式去P我自己而已，我沒說過要贏，何況她是我永遠的女神，怎麼會攀比？」