周大觀文教基金會創辦人周進華（左）表示，受疫情嚴重衝擊，小額捐款驟減到6成。（盧金足攝）

周大觀文教基金會13日在台中市府頒獎表揚抗癌圓夢助學金得主。（盧金足攝）

抗癌圓夢助學金得主現身說法，帶動熱愛生命。（盧金足攝）

周大觀文教基金會13日在台中市府頒獎表揚抗癌圓夢助學金得主，鼓勵弱勢的罹癌學生努力向學、忘記病痛，抗癌圓夢助學金從1997年至2021年，24年來義助2億6000多萬元，力挺1萬3068名罹癌學生，令人感動是，罹患乳癌的廖媽媽照顧兩名兒子，其中一人為腦癌全盲，不向命運低頭，活著就有希望。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，受疫情嚴重衝擊，小額捐款驟減到6成，周大觀抗癌圓夢、熱愛生命兩個基金面臨斷炊，號召各界捐贈每筆中獎機率還有1元的電子發票，給愛心專碼525，與和周大觀文教基金會一起拉拔生命鬥士，也助312名罹癌學生一臂之力。

乳癌媽媽廖妙圓4年前丈夫病逝，家中經濟頓失依靠，蠟燭三頭燒，母兼父職以臨時工獨撐家庭負擔，用盡積蓄又要自身抗癌，更要全心全力照顧腦癌全盲勇士張友綸，與另名兒子，由於張友綸治療費用不貲。

腦癌全盲勇士張友綸從九歲罹病後，廿年如一日為生死搏鬥，為陪伴乳癌媽媽與媽媽組母子街頭藝人雙人組，到街頭找希望，用音樂散播希望，榮獲周大觀文教基金會2021年「抗癌圓夢助學金」，未來的路還很艱辛，母子的抗癌過程也盼各界伸援。

原就讀軍校的翁楷倫，16歲暑假因頭痛發現罹癌，歷經半年治療目前仍需定期回診做核磁共振檢查，休學在家休養，待身體狀況穩定將會回校繼續完成學業。

翁楷倫感恩不離不棄照顧他的家人，轉念看人生，將來若無法擔任保家衛國的軍官，仍勇於面對人生挑戰，實踐「親愛精誠」爭取奉獻國家的任何機會。

「為抗癌的學生堅毅精神感動，也為他們加油！」周大觀文教基金會董事長郭盈蘭說，每年新增罹癌學生約6百人，以白血病、腦瘤、惡性淋巴瘤、橫紋肌癌、骨癌、神經母細胞瘤等最常見，金牌天使陳靜儀、抗癌好軍官翁楷倫、抗癌正向勇士黃祥恩、活潑抗癌獨子何致勝、腦癌全盲勇士張友綸、血癌小勇士朱國益等，挺身而出代表2021年312名抗癌圓夢助學金得主現身說法，帶動熱愛生命。

周大觀基金會副董事長賴建川到場為小勇士加油打氣，生命的過程在於發揮能力，奉獻服務社會，年輕學子努力抗癌抓緊生命中每一分每一秒，鼓勵也振奮很多人，衝破黑暗，讓生命發光發熱。