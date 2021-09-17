台南市官田國小學童自製菱角口味月餅，贈送給官田衛生所防疫人員。（官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田國小學童自製菱角口味月餅，贈送給官田衛生所防疫人員。（官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

行銷家鄉特產慰勞防疫人員辛勞，中秋佳節前，台南市官田國小學童自製12盒菱角口味月餅，贈送給官田衛生所防疫人員，更將家長會長段清山贊助月餅食材費6000元全部捐給周大觀文教基金會，由校方另籌材料費。

官田國小校長王全興表示，學校每年都會教小朋友製作中秋節月餅，去年由台灣首府大學師生出馬教學，今年則請到國立高雄餐旅大學楊淑燕、陳琮霖老師指導官田國小六年級30名學生製作菱角月餅。

官田國小這次推出兩款月餅，有「烏豆沙蛋黃菱角月餅」、「雙黃蓮蓉菱角月餅」，為了凸顯菱角特殊的口感與美味，用整顆菱角仁酥烤或將菱角仁打成餡料，菱角部分幾乎占了食材一半，同時因為有學生愛心加味，品嘗起來格外美味。

王全興說，官田國小中秋送愛心活動，除了要讓防疫人員及周大觀文教基金會感受官田國小滿滿的愛心與創意，同時透過學生製作月餅、小主播學生錄製中秋專題食農報報，驗收學生在食農教育及科技的學習成果，也藉此祝福大家中秋佳節愉快。