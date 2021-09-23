國內疫情逐漸緩和，金門縣府預計自10／1起，入境尚義機場的旅客只要持3天內核酸檢驗(PCR)或抗原快篩陰性證明者，或完整接種2劑COVID-19疫苗者達14天者，均可免篩。

楊鎮浯縣長表示，縣府研議在中秋連假後再觀察7天，視疫情發展滾動調整防疫措施，預計10／1起尚義機場放寬到境者免快篩條件。 （金門縣府觀光處提供）

楊鎮浯縣長今早率衛生局同仁至尚義機場，慰問支援快篩站的各單位人員，感謝4個多月來防疫人員不眠不休，以及鄉親、旅客的全力配合，將疫情阻絕於境外，確保金門這塊淨土。 （金門縣府觀光處提供）

楊鎮浯縣長今早率衛生局同仁至尚義機場，慰問支援快篩站的各單位人員，感謝4個多月來防疫人員不眠不休，以及鄉親、旅客的全力配合，將疫情阻絕於境外，確保金門這塊淨土。

楊鎮浯縣長今早率衛生局同仁至尚義機場，慰問支援快篩站的各單位人員，感謝4個多月來防疫人員不眠不休，以及鄉親、旅客的全力配合，將疫情阻絕於境外，確保金門這塊淨土。 （金門縣府觀光處提供）

楊鎮浯表示，國內新冠肺炎疫情有趨緩跡象，本土個案均可明確掌控傳播鏈，境外個案也能有效防範，加上金門疫苗涵蓋率也持續提升，因此研議在中秋連假後再觀察7天，視疫情發展滾動調整防疫措施，預計10／1起尚義機場放寬到境者免快篩條件。

縣衛生局長李錫鑫說明，到境者可出示健保快易通、或醫療院所出具之紙本（簡訊證明者，需具名）或健保卡上張貼之疫苗貼紙、或疫苗接種紀錄卡等，做為免篩的佐證。但「家用型」快篩無法做為免篩之舉證。不符合免篩條件者，則應先在台灣本島機場完成快篩，若因故無法在台灣本島完成快篩，到境後也應配合防疫人員引導完成快篩。

在10／1新措施開辦之前，到境免快篩者需為3天內陰性核酸檢驗(PCR)、或24小時快篩陰性者。金門縣於5／26在尚義機場設置篩檢站，截至9月21日到境旅客有5萬7835人，在台灣端篩檢人數為4萬3633人，在金門端篩檢人數為1萬2252人，其中快篩陽性者有38人，進一步經PCR檢驗後皆為陰性。

衛生局統計，截至9月21日金門的新冠疫苗接種人次為5萬5953人，以常住人口6萬6418人計算（110年8月31日主計總處公布之109年人口及住宅普查結果推算），第一劑疫苗接種涵蓋率為69.21％、第二劑疫苗接種涵蓋率為15.03％。