花蓮縣國、高中生今起陸續開打BNT疫苗，41所學校、1萬5683名學生同意在校接種，四維高中打頭陣，1003位學生造冊，959位願意接種，接種意願高達9成6，學生一早在醫療團隊引領下，依班級前往體育館接種，所幸目前尚未傳出有人身體不適。校方也調整室外課程，避免打疫苗後14天進行激烈運動，並由學生評估身體狀況，從寬認定給予防疫假。

花蓮國、高中生今接種BNT疫苗，四維高中學生打頭陣，一一挽袖接種。（羅亦晽攝）

今天上午8點40分許，四維高中學生依照班級前往教學樓川堂，坐在彼此間隔1公尺的椅子上，開始填寫接種卡，校方亦安排人員協助量測體溫，再排隊進入體育館，核對身份、詢問身體狀況，依序挽袖接種BNT疫苗。

花蓮四維高中今率先施打BNT疫苗，有959名學生同意接種，有44人不同意，施打意願高達9成6。（羅亦晽攝）

慈濟醫院醫護人員提前在體育館內分裝疫苗，將準備好的針劑給前線施打，花蓮第一個打到BNT疫苗的高三學生徐唯嘗坦言，雖然作息規律，在接種前也沒有特別準備，不過之前看過一些不良反應的案例，加上媒體大肆報導，確實有點緊張，還好打完沒什麼感覺，彷彿被蚊子叮，也沒有不舒服，不過他認為，打疫苗有必要，才能保護自己也保護身邊的人。

四維高中校長蔡忠和指出，有959位學生同意接種，有44位不同意，施打比例約9成6，施打前學校針對施打疫苗的指引，不斷叮嚀學生防疫注意事項，今也安排校內25個班級，一班一班逐一前往體育館接種。

至於3天防疫假，蔡忠和表示，由學生依自己身體狀況請假，若沒有異狀則正常到校上課；由於接種後14天內不能進行劇烈運動，四維高中也調整體育課、國防通識等室外課程，移至室內進行。

此外，四維高中9成9的教職員已接種AZ疫苗，蔡忠和說，尚有2位老師因身體因素，仍在等待其他疫苗，相信學生接種完後，校園環境會更安全。

花蓮縣衛生局長朱家祥提醒學生，接種後可能會有發燒、全身不舒服等反應，不過短暫的不適，總比染疫要好，鼓勵學生打疫苗，接種是防止重症和死亡，打完後還是要戴口罩、勤洗手，避免感染變種病毒。