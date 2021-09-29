為了一名越南籍女移工，男子竟與表哥爭風吃醋，甚至憤而持霰彈槍射殺表哥，案發後，男子帶著越南女友逃亡，在花蓮山區挖山洞躲藏，過著吃野菜、抓蛇、打山豬維生的野人生活長達40多天，但最後仍遭警方逮捕到案，為自己一時衝動、莽撞的行為鋃鐺入獄。

這起案件發生在2009年8月，花蓮39歲林姓男子雖然已婚，育有2子1女，但當年他與表哥到花蓮赤柯山打零工，幫農戶採收金針花時，卻對一名20多歲、年輕貌美的越南籍女移工動了感情，不巧，表哥對該名越南女子也有意思，引發兩名表兄弟為了女人爭風吃醋。

兩人曾先在工寮前互毆，林嫌事後心有不甘，竟拿著自己製造的土造霰彈槍，近距離朝表哥的左肩開槍，然後將他拖到工寮前，幫他打119求救後逃逸，導致表哥體內有約100多處霰彈傷口。

案發後，林嫌帶著越女先到山區的無人工寮偷得鹽、米、鍋具等物品，然後再挖山洞藏身，以躲避警方的追查，兩人在山區過著野人般的生活近一個月後，越女受不了先下山，林嫌一個人在山區又多待了10多天，直到芭瑪颱風來襲，藏匿的山洞積水，山區氣溫陡降，林嫌才被迫下山，搭車到雲林台西投靠姊姊時，被刑事局掌握到他的行蹤，將他逮捕歸案。

林嫌落網時，因長期營養不良出現全身黃疸現象，林嫌向警方透露，在山上躲藏期間，他們都挖竹筍、採山蘇、藤心等果腹，中午趁四下無人跑到溪邊洗澡，有一天還意外抓到一條1公尺長的眼鏡蛇，將它煮湯進補。

林嫌說，在山上他最怕遇到會攻擊人的山豬，某天他看見一隻小山豬，也顧不得危險，徒手將小山豬打死宰來吃，吃不完的就用鹽巴醃漬，讓他靠此又多維持了幾天的食物。

承辦員警回憶，這是第一次遇到嫌犯為了逃避法律制裁，竟躲到山區過著野人般的生活，且一待就是40多天，幸好林嫌下山被捕，否則他可能就命喪山區，恐怕也不會有人發現。

林嫌最後坦承犯案，被依殺人未遂、槍砲等罪嫌移送法辦，最高法院判決有期徒刑10年4月，併科罰金10萬元定讞。

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。