為推動科普知識，中央研究院每年舉辦「院區開放（Open House）」參觀活動，但今年受疫情影響，改為以線上方式辦理，民眾不用出門也能觀看科普演講，一次掌握最新的科學研究。

中研院表示，今年院區開放活動改採線上辦理，為讓民眾宅在家也能盡情參與，以往僅舉辦1天的活動此次也特別加場，橫跨二個周末，將分別於10月30日(六)、31日(日)及11月6日(六)、7日(日)舉行。

中研院說，這4天總計共有超過上百場的活動，其中預計推出數十場數理科學、生命科學、人文社會等領域的直播演講，可直接與研究人員線上互動。每年重頭戲「主題演講」也將邀請中研院新書《研下知疫》中六位人文組的研究人員，分別從人文與社會科學不同角度切入，反思新冠疫情帶給人類社會的衝擊。

此外，今年部分限定參與人數的活動採取預先登記抽籤制。為減少大眾及師生因搶報名而付出過多時間成本，需事先報名的活動將於時限內受理登記，再以電腦抽籤方式抽出入選名單。若未中籤者，仍可參與近百場無限定人數的線上活動！

中研院為鼓勵民眾、學生踴躍參與，活動期間更推出線上集章抽獎活動，只要參與活動蒐集指定章數，符合抽獎條件就有機會抽中精美禮品。學生亦可申請兌換學習證明。

中研院院區開放活動網站今（23）日上線，並將於10月4日至10月15日預告各項活動，及開放需報名場次的登記，屆時可先至官網註冊會員，鎖定想參加的活動，並善用行程收藏、加入Google行事曆等服務。

2021院區開放活動網站：https：／／openhouse.sinica.edu.tw／。