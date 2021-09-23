台中市政府23日在教師節前夕，舉辦優良教育人員表揚大會，計有772位優秀教育人員符合受獎資格。市長盧秀燕分梯次公開表彰出席的300多位優良教育人員及1所績優幼兒園。盧秀燕表示，每位教師都是教育界楷模，其中4位師長榮獲教育部師鐸獎、3位退休師長獲頒教育部教育奉獻獎，這都是教育界至高無上的榮譽。

「老師辛苦了，有您們真好！」盧秀燕說，「良師興國」，一位好的老師對國家非常重要，能為國家扎好基礎、為國家未來做好準備，各位老師終其一生把最精華歲月奉獻孩子，感謝最偉大、最辛苦工作的教師及教育工作者，因為有大家盡心盡力教育孩子，才能培養學子厚植實力，也為教育樹立良好典範。

教育局長楊振昇表示，台中市今年共有4位師長榮獲教育部師鐸獎，包含東陽國小校長吳文芳服務教育37年，長年深耕偏鄉獲肯定；新光國小校長黃圓媛推動典範學品德；台中高工主任沈志秋開設全國唯一「1＋3＋4契合式冷凍空調產學專班」；惠明盲校教師羅綉靜教師不放棄特教學生，正向教學讓學生愛上學習，每一位都是學生生命中的貴人。

東陽國小校長吳文芳表示，只要能給孩子更好的可能都值得努力，校長的職責是影響學校、教師、孩子往更好方向前進，能看到學校跟孩子的改變，教育是幸福的一件事。

楊振昇指出，今年有3位退休師長獲頒教育部教育奉獻獎，后綜高中校長王建斌促進后里長青學苑誕生與成長，嘉惠后里區銀髮族超過1000人；豐東國中教師張林秀琴退休近22年來，不間斷深入偏鄉學校從事音樂教育工作；建國國小校長趙明松從事志願服務逾30年，每位獲獎退休教師數十年如一日春風化雨，樹立教育人員退而不休的典範。