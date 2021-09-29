台中市長盧秀燕稱讚清水靜思堂「快打站2.0」動線規劃流暢。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕前往清水靜思堂訪視「快打站2.0」施打狀況。（王文吉攝）

中央最新撥配台中11.6萬劑莫德納疫苗，台中市政府自29日起開設45處「快打站2.0」及梨山衛生所，以「分里、分時段」方式，為68歲以上長者及58歲以上原住民，接種第二劑莫德納疫苗。「加強完整保護力！」市長盧秀燕表示，長輩們施打意願非常踴躍，恭喜注射完兩劑完整疫苗，讓防護力有所提升。

盧秀燕至清水靜思堂關心施打狀況，並了解入口、量體溫、填寫資料、報到及掛號區、留觀區等接種流程。包含民政局長吳世瑋、都發局長黃文彬、衛生局副局長邱惠慈、清水區長蔡慶生出席，大台中醫師公會理事長魏重耀、里長陳月娟、陳意和、黃堉睿也到場關心。

盧秀燕提到，慈濟清水靜思堂交通便利，1樓疫苗接種區面積將近364坪，還有多名慈濟志工協助服務，整體動線流暢。這次中市注射莫德納第二劑的長輩約有12萬人，市府規劃5天在45處「快打站2.0」及梨山衛生所進行注射，長輩們不需預約，接到通知單就可到快打站注射。

盧秀燕感謝民政局、衛生局、都發局、在地里長及民間單位協力在快打站為長輩服務，她指出，這次清水區的快打站設在慈濟靜思堂，感謝上人提供設有冷氣的場地，並邀集志工協助快打站作業，也感謝大台中醫師公會理事長魏重耀調度醫師、護理師為長輩進行注射。

盧秀燕表示，莫德納第二劑開打，民眾都非常開心，然而注射完之後也不可掉以輕心，要注意「三個小心」，第一，打完後幾天要留意有沒有不舒服，若不舒服就要就醫；第二，隨時戴口罩；第三，隨時勤洗手，提醒民眾施打完之後不要鬆懈，持續做好防疫。

民政局長吳世瑋表示，慈濟基金會持續支援台中市「快打站2.0」開設，此次提供清水、南屯、大里、西區、沙鹿、潭子及大甲等7處大型集會所，全力協助市府疫苗接種服務，與市府團隊用心關懷與熱情接待民眾，讓施打疫苗長者及家屬感到親切與安心。

民政局提醒，9月29、30日及10月1、4、5日，市府開設45處「快打站2.0」及梨山衛生所，請長者依「分里、分時段」原則分流接種。戶籍不在台中、但居住在台中的68歲以上民眾及58歲以上原住民，以及第一到第三類符合間隔且尚未施打第二劑莫德納疫苗的民眾，也可以透過預約方式，於10月4日及5日到台中市10家醫院施打第二劑莫德納疫苗。