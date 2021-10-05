台中第3屆台中購物節將登場，今年瞄準中央振興券千億商機，台中市祭出送3億元現金，市長盧秀燕5日宣布，每周10萬元抽獎，增加兩組「市民組」，兩個月活動期間，每月抽100萬元現金，每月增加1組市民專屬100萬元現金獎。

盧秀燕今日上午在市政會議表示，購物節以每日抽出5000元，1天1000組，共抽60天，有6萬組的高中獎率，為回應市議員希望更多市民受惠，決定每周10萬元抽獎，增加兩組市民組，市民還可以在大水池中得獎，此外，加碼每個月即10月與11月加碼1組「市民組」的100萬現金。

盧秀燕表示，台中購物節目前APP下載，去年30多萬，現在已突破40萬人次，台中購物節本來都在暑假，現在配合中央五倍券延到10月，加碼活動送現金，希望大家來台中市消費。

相較其他五都配合振興五倍券的加碼方案，主要以抽券或獎品為主，台中市是抽現金為主；盧秀燕說，台中市獎項很豐富，台中只要在合作店家消費累積167元就可抽1次，最小現金獎5000元，等於有機會用167元換5000元，將吸引民眾到台中消費。