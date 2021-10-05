台北市衛生局5日下午舉行疫情記者會，會上請來北市副市長蔡炳坤回應AZ疫苗限量爭議，他表示，因為意願登記和實際預約數差很大，因此才會有所調整，目前已加開3萬名額供民眾預約，目前還剩下1.8萬多個名額，看起來是足夠的，同時預告明日開始陸續將有65歲以上長者的AZ第二劑疫苗特別門診。

蔡指出，本次共有AZ、BNT及高端3種疫苗同時在走，第一為AZ的第二劑，施打對象為已接種過第1劑的64歲到50歲長者，第二則是高端的第二劑，第三則是BNT的第一劑，對象是64歲以上長者、63歲到18歲的第九類及22歲到18歲，今日預約截止後，明天就開始接種。

蔡炳坤說，從中央預約系統上架開始，地方政府都會考量中央配給的疫苗數，提供相應的醫療量能，但實際預約數卻總是有落差，且北市接種點多達200多個，上述情況容易造成醫院準備上的負擔，尤其診所更明顯，如AZ疫苗1瓶可打10個人、BNT1瓶可打6人，如果人數落差太大，大家會非常辛苦。

蔡表示，AZ的意願登記數為12.3萬、北市第一階段提供7.2萬，BNT意願登記是4.5萬、北市開4.5萬，高端意願登記為1.1萬、北市開1.3多萬。市府在開預約量能時，會盡量不讓1家醫院打到2種以上疫苗，否則容易混淆。

蔡說，由於AZ昨已預約額滿，現已加開3萬名額，總共是10.2萬，目前僅有8.3萬人預約，還剩下1.8萬多個名額，看起來是足夠的，應該會再剩下。BNT提供4.5萬劑，但目前只有3萬人預約，剩下1.4萬，高端則是提供1.3萬、只有5136人預約。

蔡炳坤指出，整個第十期，中央告訴我們有17萬的意願登記，北市共計開了16萬劑的量能，但目前預約總數僅11.9萬，剩下4萬多。他說，中央所開出來的量能，北市雖然百分百配合，但實務上每次都會剩下，也許我們看到只是數字，但對醫療院所來講其實很挫折。

此外，由於65歲以上長者還有2萬多人未接種AZ疫苗，但系統目前無法預約，蔡說，考量目前醫院已開出一定量能，北市現已協調7家醫院開立第二劑特別門診，包括台北長庚、國泰醫院、馬偕醫院、聯合醫院中興院區等7家醫院，提供長者使用。截至4日，台北市第一劑疫苗接種涵蓋率為71.2％，第二劑則為18％。

台北市今日本土個案「嘉玲」，疾管科長張惠美表示，今日僅有3名境外移入個案，有2例來自美國、1例來自馬來西亞，分別在入境採檢與解隔離前檢驗陽性確診。張說，目前已有129所129所學校、12.5萬名學生接種BNT疫苗，不適者已無大礙，另5名出現發燒、胸悶、心悸及腸胃不適的個案，則尚在住院觀察。