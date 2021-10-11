受圓規颱風外圍環流影響，新北市水利局就重新堤外道進行預防性疏散，10月11日晚間9時，封閉大漢溪流域左岸15號至21號越堤道，大漢溪堤外停車場(新月場、利濟場)及淡水河畔停車場(忠孝碼頭場)即刻起實施只出不進。新北交大表示，明日若有積水未退及泥濘路況，有4條改道路線給民眾參考。

新北市交通局公告自10月11日下午5時起開放水門周邊部分道路(不含高灘地園區道路及堤內外越堤道)開放紅黃線停車，路邊停車格亦暫停收費。

新北交大提醒，明日適逢國慶連假後第一個上班日，風雨過後重新堤外道如未能及時開放，或仍有積水未退及泥濘路況時，建議民眾參考下列改道路線行駛，以紓解尖峰車流：

一、往來三重、板橋區車輛，建議可改走中正路銜接大漢橋。

二、往來新莊、樹林區車輛，建議可改走新樹路。

三、新莊、板橋區往來新海橋車輛，建議可改走新莊區中環路銜接台65快速道路至板橋區板城路。

四、往來樹林區及板橋區車輛，建議仍行駛浮洲橋。

新北警表示，已規畫加派警力於水門周邊道路加強交通疏導，並以改道牌面提供改道資訊，請民眾遵循指示行駛。

新北警將針對替代道路車流狀況，隨時建議交控中心適時增加幹道綠燈秒數，加強疏導改道車流，另外也會透過警廣及iPolice App推播方式更新最新路況資訊，請民眾隨時注意新北水利局、交通局及交通大隊網站最新訊息。