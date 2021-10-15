大陸央視新聞報導，中國消費者協會15日發布「十一」消費維權輿情分析報告。在9月30日至10月9日共計10天監測期內，系統共蒐集「十一」相關「消費維權」類資訊951萬8930條，日均信息量95萬餘條。9月30日最多，為1277191條。監測發現，今年「十一」假期消費負面敏感資訊主要集中在交通、景區、快遞和食品消費四個方面。尤其是在高速公路塞車衍生的新能源車「恐高」充電問題。

交通類負面敏感資訊與高速出行密切相關。

第一， 新能源車增多，服務區排隊充電現象嚴重，新能源車的「里程焦慮」在假日集中出行期間被迅速放大，是應予關注的新問題。

第二，男子舉報上百輛走應急車道（路肩）車輛，同樣的現象以往節假日期間也有出現。假日期間，「景區」類負面敏感資訊在多地出現，主要源於假期出遊人流量驟然集中，景區承載能力開始經受流量與輿情的雙重考驗。

中消協分析，盤點梳理輿情表達的內在動因與熱度呈現，假期消費結構重構的動態演進過程中，交通、旅遊、快遞和食品消費四個線下消費場景的輿情聚集，應該與以下五個方面的「不適配」密切相關：

集中休假的制度設計與假期消費訴求的「個性化」「品質化」趨勢不適配；景區產品設計中智慧化、資料化設備設施的「硬投入」與運營管理手段、反應速度等「軟實力」的提升效率不適配；服務供給「有沒有」的目標設定與消費訴求向「好不好」升級的變化趨勢不適配；網紅產品、流量美食的「人設」人氣與誠信、守法的展業營商底線要求不適配；消費者對品質提升、體驗感升級的更高追求與健康消費理念、智慧消費行為的自我建設不適配。

中消協表示，本次「十一」假期輿情在4個線下場景的高度集中，說明相關領域行業的提質升級、高品質發展，消費者期望高、呼聲大。需要相關各方直面問題、強化內功修煉；精細整改、著力優化完善；擔當作為、不斷防微杜漸。