澳洲5日達成16歲以上的80％人口接種首劑新冠疫苗目標，總理莫里森說在八成人口完成第二劑接種就可能開始重新開放邊境。

他上周計畫從11月開始，讓已接種疫苗的澳洲公民與永久居民出國後，5日表示接下來會開放技術移民和海外留學生入境，但明年之前不會讓國際旅客入境。