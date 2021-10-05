澳洲八成16歲以上人口已接種首劑新冠疫苗 20:002021/10/05 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲5日達成16歲以上的80％人口接種首劑新冠疫苗目標，總理莫里森說在八成人口完成第二劑接種就可能開始重新開放邊境。 他上周計畫從11月開始，讓已接種疫苗的澳洲公民與永久居民出國後，5日表示接下來會開放技術移民和海外留學生入境，但明年之前不會讓國際旅客入境。 海外接種疫苗者 韓國擬逐步放寬限制 疫苗接種資料出包 北市孕婦預約第2劑莫德納卻遭註記「已打高端」 #接種 #首劑 #新冠疫苗 #入境 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紐西蘭認可高端 打2劑可入境 04:102021/10/05 焦點要聞 《國際金融》連10凍 澳洲央行維持利率不變 13:102021/10/05 財經 民怨預約不到AZ 羅文嘉控北市府：拿12萬劑卻只開放7.2萬 15:252021/10/05 政治 孕婦預約第二劑遭誤植混打高端 陳時中曝原因 14:212021/10/05 生活 27萬劑BNT到貨 出現首例接種後死亡 04:102021/10/05 焦點要聞 急診醫今打第三劑疫苗 2個明顯副作用曝光 13:102021/10/05 生活 鍾南山：年底兩劑接種8成 可開放邊境 04:102021/10/05 焦點新聞 苗縣3千劑「爽約將屆效」莫德納 供50歲以上民眾預約施打 15:422021/10/05 生活 預約第2劑莫德納卻被通知「已混打高端」 孕婦急衝疾管署找答案 08:142021/10/05 生活 美追打第3劑關鍵曝光 BNT疫苗保護力驚人衰退 13:232021/10/05 國際 《國際社會》不打疫苖就走人 紐約醫療巨頭開除1400人 16:172021/10/05 財經 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 房東注意 財政部針對「囤房包租公、婆」查稅 影響1734人 - 財經 陸爆缺電荒 解藥在這大國手上？專家直呼：角色超關鍵 - 財經 限電破壞力更勝貿易戰 外煤爆：陸悄悄讓澳洲煤炭上岸 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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