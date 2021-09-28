國內疫情嚴峻時，台中市多項防疫規範比中央嚴格，現在因應疫情緩和，市長盧秀燕28日在市政會議宣布，即日包括同住家人和親友到餐廳共餐，不用再設隔板，公園綠地觀光場域附設兒童遊戲場，涼亭，體健設施，重新恢復開放使用。
中央流行疫情指揮中心宣布放寬相關防疫禁令，台中市多項防疫禁令是否鬆綁備受關注。
盧秀燕說，台中市的防疫原則和中央一致，之前針對公園遊戲器材與親友餐廳用餐規定，兩項規定比中央嚴格。
經評估後，即日起一併鬆綁，同住家人和親友餐廳共餐，不必再設隔板，此外，公園綠地觀光場域附設兒童遊戲場，涼亭，體健設施，恢復開放使用。
盧秀燕說，台中市疫情相對穩定，即日起一併鬆綁，和中央做法一致，同住家人和親友餐廳共餐，不用再設隔板，公園綠地觀光場域附設兒童遊戲場，涼亭，體健設施，恢復開放使用，但她也提醒市民，台中市穩情漸穩定，但出外還是要佩戴口罩，勤洗手，盡量保持社交距離，防疫不能鬆懈。
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