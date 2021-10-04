藍營李麗華則批民進黨不要打壓台中市的經濟發展。（陳世宗攝）

藍營李麗華則批民進黨不要打壓台中市的經濟發展。（陳世宗攝）

台中購物節本月10日登場，市府3.5億預算今天送議會審議，綠營議員會議一開始，針對經發局未說明清楚提出質詢認為是「藐視議會、呼攏市民」，無黨市議員陳廷秀以「成功哲學找方法」建議讓市府去執行，藍營議員則力挺市府發現金，藍綠議員展開對罵，主席張清照立馬宣布休息十分鐘。

綠營市議員江肇國、蔡耀頡、黃守達、賴佳微等抨擊說，當初議會決議退回就是因未說清楚？追加減是否要調整，市議會不是議事局，程序按法定來，重視選民賦以權利及義務，上次針對3.5億元有意見，經發局長都未報告，亦無政策的說明，認為預算一定會過，對政策有疑慮？議員對政策要了解不行嗎？提出強烈抗議！

藍營市議員李麗華說，行政院的五倍券市民有期待，消費券花20、30億元去印，市府推出抽現金每5000元一天抽一千組，對台中市是加分再加分，用現金才會要3.5億元的預算，台中市振興是最完美、最精彩的，全力支持現金的好康小確幸！

無黨陳廷秀認為，以「成功哲學找方法」，這樣政策是好的政策是經驗法則，盧秀燕是台中縣市有始以來滿意度最高，好的政策應該讓他去做，好的政策就讓他推動，不分黨派一起努力。

民進黨市議員每人手持一張「藐視議會、呼攏市民」衝向主席台，藍營李麗華則批民進黨「不要打壓台中市的經濟發展」，場面失控，議長見狀宣布休息十分鐘進行協調。