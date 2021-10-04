藍營市議員楊正中怒斥反批民進黨，不要打壓台中市的經濟發展。（陳世宗攝）

藍營市議員李麗華（左）與綠營市議員賴佳微（右），兩人短兵相接互相指責開罵。（陳世宗攝）

台中購物節本月10日登場，市府編列3.5億預算4日送市議會審議。綠營市議員江肇國等抨擊說，上次大會因購物節細節說明不清要求修正，但市府卻跟上次一樣根本是邈視議會，藍營則高喊別阻擋台中經濟發展，兩陣營於議事堂對罵一度停會；經協調後，經發局長張峯源當場致歉，並增加市民360萬專屬獎金。

台中市議會4日召開臨時會，審查市府110年度追加減84億餘元預算一讀會，會中針對3.5億元台中購物節振興券加值計畫預算進行審查。

綠營市議員江肇國、賴佳微、蔡耀頡、周永鴻、黃守達等接連砲轟表示，市府未依程序先來函，內容也沒調整，連日來「現金燕」廣告照播，根本藐視議會決議；強烈質疑去年購物節3000萬預算創造90億產值，今年經費多10倍，預期創造175億產值說法呼攏。

藍營市議員李麗華說，行政院振興市民期待發現金，卻硬要花20、30億元去印刷，市府推出抽現金每天5000元抽一千組，對台中市是加分再加分，用現金才會要3.5億元預算，台中市振興是最完美、最精彩。無黨陳廷秀認為，盧秀燕是台中縣市合併後民調最高，應支持讓市府去執行。

綠營要求經發局長張峯源說清楚市民專屬優惠為何？張峯源說，會在適當時機公布，當場引發議員不滿衝向官員席旁舉牌高喊「邈視議會，呼攏市民」抗議；藍營李麗華、楊正中回嗆「不要阻擋台中經濟發展」。議長張清照見狀急忙宣布休息十分鐘。經黨政協調要求市府依程序行文議會。

經黨政協調要求市府依程序重新行文議會。張峯源為沒說清楚公開致歉，並強調強調市民專屬部分，周周抽10萬元，月月抽百萬共加碼360萬市民專屬獎金，會在原預算內勻支，議長張清照才宣布完成一讀會。

經過市議會強烈要求下，經發局長張峯源說，2021台中購物節為嘉惠台中市民，規劃市民專屬獎項，推出市民專屬週週抽10萬元2組及市民專屬月月抽100萬元1組，總計加碼360萬元市民專屬現金獎，購物節開跑後，市民登錄購物節活動APP於戶籍地填寫台中即有機會獲獎。