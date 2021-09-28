台中市長盧秀燕28日在市政會議表示，將為68歲以上長者、58歲以上原住民施打第2劑莫德納。（盧金足攝）

中央配撥11.6萬劑莫德納到台中市，台中市長盧秀燕28日在市政會議表示，將為68歲以上長者、58歲以上原住民施打第2劑莫德納，從9月29、30及10月1、4、5日共5天接種，由里長鄰長出動發通知單給長輩，戶籍不在台中者，台中是友善城市，不會排斥來台中施打第2劑，可在10月4、5日預約後，到規畫的10家預約院所施打。

莫德納、AZ、BNT與高端疫苗，目前在台中市4劑齊發，盧秀燕表示，除了莫德納將施打第2劑，其中，施打AZ符合資格，65歲以上長者，原住民55歲的民眾，10月7、8日，可以到1922自行預約接種。

進行中的學生注射疫苗，BNT針對12到18歲學生，從9月23日起為全市14萬名學生施打，已有3萬多人接種，預計10月8日打完。

盧秀燕說，台中市4種疫苗注射作業，統計全市施打第1劑疫苗人數比例，已達53.33％，即100人中有53人打完第一劑，現在繼續向中央追疫苗，增加市民施打疫苗的普及率。