縣長楊鎮浯表示，縣府將視未來疫情發展，逐漸放寬與調整邊境防疫作為。（縣府提供）

國內疫情持續緩和，金門機場再放寬入境快篩條件，10／5到站無症狀旅客只要持3天內核酸檢驗(PCR)或抗原快篩陰性證明者或接種1劑新冠疫苗滿14天，即可免快篩。若連續14天無本土確診個案，也將撤除快篩站任務。

縣衛生局表示，免篩證明可使用健保快易通、醫療院所出具之紙本或簡訊證明(需具名)、健保卡上張貼之疫苗貼紙、疫苗接種紀錄卡等方式做為免篩之佐證。惟家用型快篩無法做為免篩之舉證。

縣長楊鎮浯表示，近日國內疫情有趨緩跡象，一直維持在第2級疫情警戒，自9／30起本土個案已連續5日零確診，境外個案也能有效防範，加上金門縣疫苗涵蓋率持續提升，縣府將視未來疫情發展，逐漸放寬與調整邊境防疫作為。

縣衛生局長李錫鑫說明，自5／26在金門機場設置篩檢站，截至10／3日入境旅客共計7萬2839人，在台灣端篩檢人數為5萬5697人，金門端篩檢人數為1萬4672人，其中快篩陽性者計38人，進一步經PCR檢驗後皆為陰性。