山友選在北大武山舊登山口舉辦升旗典禮，超過百名登山客自發性響應。（民眾提供／林和生屏東傳真）

山友選在北大武山舊登山口舉辦升旗典禮，山林間頓時旗海飄揚。（民眾提供／林和生屏東傳真）

「中華民國生日快樂！」10月10日10時10分10秒，屏東北大武山舊登山口傳出悠揚國歌與國旗歌聲，超過100位登山客手持國旗、甚至身著國旗裝，山林一眼望去，紅藍旗海飄揚，一同響應為國家慶生，成就這場南台灣海拔最高升旗典禮。

北大武山位於屏東縣瑪家鄉、泰武鄉及台東縣金峰鄉交界處，是中央山脈主脊最南端，標高3092公尺，為台灣本島最南端唯一超過3000公尺的獨立山頭，因此有「南台灣屏障」之稱，更名列五嶽之一。

參與活動的山林志工陳良政表示，7年前一群登山同好，相約國慶日上山響應無痕山林，除了喜好、也協助撿拾路邊垃圾攜帶下山，途中有人突發奇想，在山林間唱起國歌，當時同行僅1、20人。

之後每年登山同好都選在國慶日上山，並在北大武山舊登山、海拔約1200公尺處，舉辦升旗典禮，隨著眾人口耳相傳，今年超過100人自發性參與，頓時山林間一片國旗海。

屏東一名喜好登山的民眾說，自己在北部工作，常常乘坐夜車返家，天剛亮時，看到眼前大武山就知道家快到了，自己喜歡山林、也愛這片生長的土地，把2個喜愛結合在一起，她覺得非常有意義，若時間允許，希望每年都能一同參與。

林務局屏東林管處長楊瑞芬這天也一同上山共襄盛舉，並強調，林務局不斷推廣無痕山林，眼前這群山林志工是最好的實踐與宣傳者，但她也提醒，在後疫情時代，愛山也要記得防疫，希望把眼前這片美好風景，持續傳承給後代子孫。