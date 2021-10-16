「2021年屏東聯合動漫同人展」16日在屏東公園盛大舉行，縣長潘孟安也化身成為近期火紅手遊角色「哈利波特」與現場青少年同樂。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

「2021年屏東聯合動漫同人展」16日在屏東公園盛大舉行，縣長潘孟安也化身成為近期火紅手遊角色「哈利波特」與現場青少年同樂。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

延續去年「A.C.G南踊祭」的感動，「2021年屏東聯合動漫同人展」16日在屏東公園盛大舉行，現場不僅邀請全國熱愛動漫、女僕、地下偶像及Cosplay同好，也邀請由日本培訓的台灣偶像新女團「月宵◇クレシェンテ」演出，縣長潘孟安更化身成為近期火紅手遊角色「哈利波特」與現場青少年同樂。

潘孟安指出，往年由縣市政府等公部門舉辦的動漫活動較少，過去屏東的孩子要參與動漫活動時常都得往高雄、台南，甚至中北部，但從7年前開始，屏東致力於培力青少年辦理相關活動，從首創的「illusory Fantasy 創作同人展」到去年的「南踊祭」，一場一場都是由在地青少年、社團老師及青少年中心的社工共同規畫與執行，吸引全台各地的同好共同參與。

他強調，期許透過動漫同人展的舉辦，留住屏東的孩子，將在地特色融入動漫元素，打造屏東動漫祭典的新品牌。

活動總召曾秉寬表示，自己從國中開始參加屏青舉辦的動漫活動，直到去年參與學姐及屏青所舉辦的「南踴祭」，對自己更有信心投入今年的活動規畫，希望透過一代一代的延續傳承，讓屏東更多的青少年族群參與，也讓外縣市的朋友們感受到，「我們屏東也可以辦出專屬於我們的動漫活動」。