指揮中心4日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」，第11期規畫提供AZ疫苗第二劑及BNT疫苗第一劑接種，相關說明如下：

一、符合資格對象：

1.7月22日（含）前已接種AZ第一劑之55歲至18歲民眾[即1966/1/1（含）-2003/10/15（含）前出生]，預約接種第二劑AZ疫苗。

2.7月30日（含）前已接種AZ第一劑之56歲以上民眾[即1965/12/31（含）前出生]，預約接種第二劑AZ疫苗。

3.於10月6日前意願登記選擇BNT疫苗民眾之下列對象，接種第一劑：

（1）47歲以上民眾[即1974/12/31（含）前出生]。

（2）22-12歲民眾[即1999/1/1（含）-2009/10/15（含）間出生]。

（3）18歲以上第9類對象[即2003/12/31（含）前出生]。

二、意願登記截止時間：即日起至10月6日中午12時止。

三、預約時間：10月11日上午10時至10月13日中午12時止。

四、施打期間：10月15日至10月21日。

指揮中心說明，針對滿12歲至17歲（含）學生／青少年，請家長（監護人或關係人）於預約接種當日陪同學生/青少年至選擇之合約醫療院所或接種站，於現場簽署接種評估及意願書，完成COVID-19疫苗接種。此外，符合上述資格如為已經意願登記過且無取消者（不需區分第一劑或第二劑），則不用再登記意願；但如為未曾於預約平臺意願登記對象，請於10月6日中午12時前登入預約平臺完成登記意願，並於開放預約期間進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。