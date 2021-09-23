雲林縣四湖鄉參天宮關聖帝君廟，體恤疫情期間民眾收入減少，為鼓勵學生努力向學，決定普發全鄉國中、小學生900餘人每人1000元助學金，預計本月25日發放，由各校指派人員到廟領回。家長表示1000元不無小補，更可讓孩子了解關聖帝君的愛心，日後有能力要記得回饋家鄉。

參天宮為四湖鄉地方信仰中心，因靈蹟不斷，信眾與日俱增，許多信徒為了隨時供奉關聖帝君，擲筊後迎請關聖帝君分靈，全台已有上萬處分靈，大陸、新加坡、美國、日本、馬來西亞等國家也有關聖帝君的虔誠信眾。

今年疫情期間，許多民眾到參天宮參拜，透露疫情影響收入，不僅生活困難，連孩子的教育費都出現問題，9月初開學後，孩子要買文具、相關教材，只能少買一點，廟方得知，覺得應該為鄉內孩子做些事，鼓勵孩子不要灰心、努力向學。

參天宮主委吳孟宗表示，經廟方開會討論，決定針對鄉內國中、小所有學生，每人發給1000元助學金，沒有排富等相關門檻。經統計，全鄉共11所公立國小、1所公立國中、1所私立國、高中綜合中學，符合領取助學金者共983名。

吳孟宗說，再窮也不能窮教育，四湖鄉與其他雲林沿海鄉鎮一樣，面臨缺乏就業機會、人口不斷外流困境，但關聖帝君非常重視孩子的教育，疫情讓不少家庭經濟陷入困境，孩子的教育多少受到影響，1000元助學金雖不多，卻是充滿關聖帝君的愛心，讓孩子知道愛心無所不在，大家會互相扶助度過疫情難關。