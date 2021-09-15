新北市一對陳姓兄弟長期失業，染上毒癮後頻頻去偷竊買毒，近2周連偷7次，延路從樹林偷到桃園大溪等地，且都針對汽機車下手，得手金額超過5萬元，警方接獲報案後，沿線調閱監視器掌握陳姓兄弟特徵，前晚巡邏時意外碰上陳姓哥哥，他坦承犯行，警方事後則依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。

新北竊盜兄弟專偷汽機車 2周內從樹林偷到桃園

三峽分局指出，53歲及41歲的陳姓兄弟有毒品、竊盜前科，屬於警方列管人物，2人無業以公園為住所流浪，疑似因毒癮發作沒有收入，今年9月起就陸續在桃園、新北等地偷走2部小貨車、1輛機車，並撬車竊走他人車內財物，手機、平板、行車記錄器等物品都被兄弟倆竊走。

警方陸續接獲報案，調閱監視器掌握2人特徵，恰巧前天巡邏員警在鶯歌區中正一路超商前，發現陳姓嫌犯，警方遂將民眾網上貼文拿給他看，眼見證據擺在眼前，陳男無從狡辯，便坦承犯行，與弟弟一同到警局配合調查，警方事後也依竊盜罪嫌將2人送辦。

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