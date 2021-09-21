一名台中林姓設計師答應陳姓男子要投資50萬元合夥做生意，未料陳男質疑林僅付30萬，要求補足20萬差額，雙方相約前往台中市某汽車旅館談判，未料陳男帶著6名友人助陣，當場將林男與友人囚禁在房間內凌虐毆打，甚至逼拍林男只穿內褲拍裸照，導致林全身是傷，經林男在外等候另一友人察覺狀況不對報警，台中六分局火速趕到場破門救人，當場逮捕施暴7人，訊後全案依防害自由、槍砲等罪嫌送辦。

設計師遭騙投資押進台中摩鐵凌虐，警破門逮7惡煞查扣空氣槍及毒品。(民眾提供)

設計師遭騙投資押進台中摩鐵凌虐，警破門逮7惡煞。(民眾提供/戴志揚翻攝)

根據調查，台中六分局於110年9月18日2時許獲報，臺中市西屯區某汽車旅館內有2人遭限制自由，員警獲報後立即派員火速前往，當場逮捕陳姓男子等7名涉嫌人，並平安將林姓男子等2名被害人救出，現場查扣空氣槍及毒品等贓證物，依法移送臺中地方檢察署嚴辦。

經了解，陳姓男子與被害人林男因投資之債務糾紛，相約於汽車旅館談判，陳男以林男投資50萬元，僅拿出30萬元，要求補足差額20萬元未果，夥同友人限制林男等2人之自由，並毆打施暴致被害人林男頭、胸、上臂等處挫傷及左側大腿鈍傷併2公分焦痂，現場起獲空氣槍2把、第二級毒咖啡包15包（重65.81公克）、第二級毒品梅餅7包（34.86克）等證物，全案依妨害自由、恐嚇取財、傷害、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例、聚眾鬥毆等罪嫌移送臺中地檢署偵辦。

警方呼籲，有任何糾紛應循正當法律途徑解決，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。