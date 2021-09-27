竹科29歲林姓工程師，工作時突然發現右眼視力模糊，幾乎看不到，立即到中醫大新竹附設醫院急診，急診科會診神經內科醫師陳式一，經腦部核磁共振檢查顯示，林男腦部有區域中風，像是血栓造成的缺血性中風，進一步經食道心臟超音波檢查，確診為「卵圓孔閉鎖不全」。

中醫大新竹附醫緊急處置，使林男病況穩定兩週後，心導管室主任陳業鵬的團隊施以「卵圓孔封堵手術」，半小時就將林男卵圓孔關閉，降低血栓風險，林男隔天出院，目前服用抗凝血劑，預防二次中風，持續追蹤。

陳業鵬表示，每個人的心臟都有卵圓孔，卵圓孔會在嬰兒時期5到7個月左右關閉，若到了一歲之後還沒完全關閉，就叫做「卵圓孔閉鎖不全」。

陳業鵬並說，成年人約有25％的人有卵圓孔閉鎖不全，有可能導致腦中風，因為有一些血栓可能經由卵圓孔飄到左心，隨著血液送往全身，若血栓進入腦部，就會導致缺血性腦中風。

陳業鵬說明「卵圓孔封堵手術」是以導管進行卵圓孔關閉手術，由鼠蹊部靜脈放入導管，一路通往心臟，進入右心房，在X光的輔助下，將導管穿過卵圓孔進入左心房。

在確認位置後，放置卵圓孔關閉器，血栓便無法再經由卵圓孔進入左心房，因由靜脈插入導管，靜脈壓力低，較不會有腳部血腫問題，手術時間短，恢復期也快，安全性較高，疼痛較少，住院天數也較少。

「目前國人中風年齡有下降趨勢，一定要注意！」神經內科醫師陳式一指出，中風徵兆包含臉部表情不對稱、一側手臂無力下垂、說話含糊不清，若發現這些徵兆要立刻就醫。

而發生過中風的病患，日常生活中一定要多加留意血壓、血糖、血脂及膽固醇等狀況，務必好好控制，維持健康生活型態，才能降低再次腦中風的風險。