新竹市長林智堅（前排中）展開新竹縣、市請益之旅，2日前往新竹縣新埔鎮味衛佳柿餅產業園區，以麻糬、花生包柿餅。（莊旻靜攝）

新竹市長林智堅（左）展開新竹縣、市請益之旅，2日前往新竹縣新埔鎮味衛佳柿餅產業園區，體驗削柿。（莊旻靜攝）

新竹市長林智堅（中）展開新竹縣、市請益之旅，2日前往新竹縣新埔鎮味衛佳柿餅產業園區，體驗曬柿。（莊旻靜攝）

新竹市林智堅日前提出竹竹合併升格的倡議，2日展開請益之旅，前往新竹縣新埔鎮的味衛佳柿餅產業園區，他表示展開一系列到新竹縣、市的請益之旅，從農業、產業到觀光，希望能讓民眾期待縣市合併的聲音，可以更加凝聚。

林智堅2日上午10點30分到味衛佳，受到不少民眾歡迎，由味衛佳業者呂理鑑介紹柿餅產業，林智堅也體驗削柿、曬柿、捏柿餅等。

林智堅表示，新竹科學園區固然是台灣非常重要的戰略產業，大新竹不是只有科技，還有許多傳統美食、客家傳統文化及聚落等，以及國人所需要的美景。林智堅說，他在假日、尤其是疫情之前，非常喜歡到新竹縣的步道、林道走走，這裡有許多天然資源，在未來縣市合併升格時，會大力行銷觀光產業，讓國人重新認識新竹這塊寶地。

林智堅指出，新竹不是只有科技重鎮，也不是只有舊城區的古蹟歷史，新竹縣有非常豐富的物產，包含柿子、柿餅，柿餅更是他近年送給外賓非常重要的伴手禮，他期待大新竹合併升格，「竹竹合併、強強合作」，讓竹科更有競爭力，也讓台灣在國際更有影響力。

林智堅也說，柿餅像米粉一樣，透過九降風和日曬，新竹市這幾年因為城市景觀和街景改造，迎來很多年輕朋友返鄉創業，他的好友山田麻糬也一併到味衛佳，用創新的製作，加上傳統的美味柿餅，創造出新口感。

林智堅也說，柿餅加上麻糬還有濃郁的花生，這是縣市融合創造出來的美味，他希望藉由這樣的方法，像是新竹縣、市有傳統文化和高科技，還有很多年輕朋友，「餡柿合作 好柿匯花生」。

2日的活動包含新竹市議員曾資程、李妍慧、陳建名、劉康彥、鄭美娟、施乃如、劉崇顯，及新竹縣議員余筱菁、張珈源，、柯建銘立委特助林盈徹、竹縣民進黨黨部主委彭瑞德等共襄盛舉。