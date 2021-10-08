行政院振興五倍券8日正式啟用，苗栗縣政府配合振興五倍券，特別推出「苗栗旅遊節」，只要在苗栗縣內消費滿5百元，即可登錄序號參加抽獎，獎項包括加碼百萬休旅車、現金、電動機車、iPhone 13、露營裝備及總統套房等超級大禮，縣長徐耀昌邀請大家旅遊苗栗，就趁現在！

苗栗縣政府文觀局為了配合行政院推出五倍券，規畫多項旅遊計畫，包括苗栗南海地景藝術節、苗栗慢魚觀光季、1日輕旅行、泰安甜柿公主選拔賽、南庄石壁音樂節、三義木雕藝術節等活動，希望吸引各地遊客踴躍前來苗栗旅遊，好好享受苗栗的好山好水好美食。

苗栗縣長徐耀昌指出，隨著疫情逐漸解封，為促進觀光產業復甦，配合行政院振興五倍券，串連縣內旅宿、觀光遊樂業、賣場、商圈、觀光工廠、產業故事館、休閒農場、部落及文創伴手禮等各類型商家推出「苗栗旅遊節加碼刺激方案行銷活動」，尤其，秋冬季節可說是苗栗旅遊的旺季，無論是季節限定景點、溫泉美食之旅等都正是時候，期望吸引全國各地民眾至苗栗觀光旅遊，帶動消費熱潮。

文觀局長林彥甫指出，苗栗旅遊節活動自2021年10月8日起至2022年2月28日止，只要消費達5百元即可上網登錄發票參加抽獎，有百萬休旅車、140萬現金、Gogoro電動機車、iPhone 13手機、全套露營裝備及總統套房、住宿券等市值達千萬元禮品，農曆新年期間初一至初六更加碼連抽6天，消費愈多中獎機率愈高。歡迎各地遊客來苗栗好吃好玩之餘，還可試試手氣，帶回大獎。