田中分局內安派出所長吳銘發（右起）、警員林偉詮，靠著一只藥袋，合力幫上演鐵馬流浪記的96歲老阿公找到回家的路。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

96歲的李老阿公因失智迷途，獨自一個人從田尾家中騎著鐵馬出門，一路騎了20多公里到田中山腳路5段，累到氣喘吁吁、全身無力，停在路邊休息，田中分局內安所所長與員警巡邏經過，主動趨前關心。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

96歲的李老阿公因失智迷途，獨自一個人從田尾家中騎著鐵馬出門，一路騎了20多公里到田中山腳路5段，累到氣喘吁吁、全身無力，停在路邊休息，田中分局內安所所長與員警巡邏經過，主動趨前關心。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

真的不簡單，彰化田尾鄉96歲李姓老翁，中午獨自騎上單車鐵馬出門，直到晚餐時間都還未返家，讓家屬著急通報警方協尋，晚間遠在20多公里外的田中警方竟在山腳路上發現其身影，老翁因失智而無法說清自己身分、住處，內安派出所所長吳銘發眼尖發現單車前方置物籃中一個診所藥袋，憑著藥袋姓名火速確認老阿公身分，迅速聯繫家屬來派出所將阿公接回家。

吳銘發說，10月4日晚間6時至8時，他與警員林偉詮兩人執行巡邏勤務，在田中鎮山腳路5段發現老阿公的身影，他一個人牽著一輛單車停在路邊，看似氣喘吁吁而停下休息。他擔心年邁老翁是否身體不適，主動趨前關心詢問是否需要警方協助。

不料老翁對於兩人問話均呆滯無回應，疑似患有失智症狀，無法說清自己的姓名和住處，身上又沒有證件，無法查詢身分，此時吳銘發瞥見置物籃一只藥袋，寫著看診者姓名，輸入警政系統搜尋後，發現1小時前李姓老翁家屬已通報失蹤協尋；因此立即將老翁和腳踏車帶回內安派出所，聯繫家屬趕緊前來派出所將阿公接回家。

家屬對於報警1小時後，警方就火速將阿公找到，感到既訝異又驚喜，家屬說阿公高齡96歲，近年患有失智症，常常一出門就忘記如何回家，當天中午就是自己騎腳踏車出門看診，沒想到隨即不知去向，天黑都還沒回家，對於阿公獨自騎著鐵馬「流浪」到20多公里外的田中鎮山腳路段，對阿公的好腳力感到不可思議；幸好未發生意外，也讓家屬連番向警方稱謝，開開心心帶李老阿公回家吃飯休息。