新北市中和1名網友日前在路邊的椅子上發現一整組酒測器具，疑似是警方遺留在現場忘記帶回；而他PO出照片後不少其他網友笑說原本好心歸還警方就好，如今公開此事，警方上層應會深究此事與相關責任，反而害到員警，「其實不用故意po文幫高調」、「這下中和民安刺激了」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，「大家撿過什麼特別的東西？」他說日前在接小孩下課時，竟然在路邊的椅子上發現警察使用的「酒測器」，當下不知道該怎麼處理，因此PO出照片詢問網友；照片中可見測量儀器與多個塑膠包裝的吹嘴，最外面還有寫到「中和交通分隊」與連絡電話。

網友日前在路邊椅子上發現一整組酒測器具，疑似是警方遺留在現場忘記帶回；其他網友笑說原本好心歸還警方就好，如今公開此事，警方上層應會深究此事。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

不少網友留言說，「警察出事了」、「應該是警察到醫院為車禍者酒測，器材遺留在現場」、「慘了，不管有沒有PO出來，遺失的警員完蛋了」、「原PO現在公開出來，員警本來沒事，現在玩了」、「其實不用故意po文幫高調」、「要人事異動了」、「這下中和民安刺激了」、「警察去拿了，雖說版主沒義務刪掉，但他也沒弄你，還是快刪文吧」。

不少網友認為員警遺失整組高額器材是嚴重大事，原PO的爆料貼文恐怕會讓警方高層更加重視此事，不過原PO事後也在貼文補充說，他在晚間已經拿到警局歸還，員警十分地感謝他，另外他也一概拒絕媒體的採訪。

網友日前在路邊椅子上發現一整組酒測器具，疑似是警方遺留在現場忘記帶回；其他網友笑說原本好心歸還警方就好，如今公開此事，警方上層應會深究此事。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）