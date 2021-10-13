新竹縣一名年約7旬的許姓老翁，因務農而每天都會巡田，日前在晚餐後突然發生胸悶、呼吸急促狀況，隨後陷入昏迷，緊急送至東元綜合醫院急診室，醫師問診後發現，這名農民疑似在噴灑農藥時穿戴不足，導致有機磷農藥中毒，幸好經解毒劑、支持性療法一周後，終於康復出院。

東元綜合醫院急診科醫師謝政勳表示，有機磷為台灣毒物諮詢中心諮詢第一名的農藥，廣泛應用於殺蟲劑中，中毒途徑除了口服外，若在噴灑農藥時不慎吸入，也會導致中毒。當有機磷結合人體內乙醯膽鹼酶，就會使病人處於嚴重的乙醯膽鹼毒性症候群。

謝政勳表示，在輕度中毒時，可能會出現頭昏、頭痛、噁心、嘔吐、多汗、無力等症狀，中度中毒就會流口水、腹痛、腹瀉、肌肉抽搐、大量出汗、語言障礙甚至意識不清。若因攝取過多而造成重度中毒，恐會立即昏迷不醒、大小便失禁、呼吸困難、脈搏微細，導致心臟衰竭及肺水腫而死亡，不可不慎。

謝政勳也提醒，全世界每年因農藥中毒死亡人數達20多萬人，新竹地區農地廣泛，而東元綜合醫院為新竹縣急重症責任醫院，每年都有農藥中毒的個案，臨床以「支持性療法」為主，必要則洗胃、插管，也視狀況搭配輔助療法如活性碳給予、血液透析、血液灌注等。

若懷疑出現農藥中毒，民眾可將農藥瓶罐包裝於密封袋，提供醫療人員鑑識，並確認現場環境安全及通風，通報救護車，若患者無呼吸、心跳，須立即實施CPR，若自己或患者衣物沾有農藥，建議將衣物脫下、沖洗。此外也不可催吐，避免因嗆咳導致吸入性肺炎。